На Донбассе 5 марта начнут разводить войска

По итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске одной из договоренностей стало решение о разведении сил и средств на Донбассе 5 марта в районе Станицы Луганской.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может произойти разведения сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - говорится в отчете пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер.

В то же время украинская сторона подчеркнула необходимость обеспечения свободного доступа наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины, в том числе и в Крыму, как это и предусмотрено мандатом миссии.

Среди прочего представители Украины на встрече 28 февраля настояли: на соблюдении линии разграничения, закрепленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачово.

Как отметили украинские представители, невыполнение этих договоренностей Россией и контролируемыми ею боевиками ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины.

"Также отсутствие указаний руководства РФ в отношении режима тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.

Продолжаются переговоры об освобождении заложников.

Украина добивается создания специального механизма (Украина, Красный Крест и РФ) для поиска пропавших без вести. Однако вместо этого Россия всячески избегает участия в этой инициативе.

Также говорилось о необходимости открытия контрольно-пропускного пункта Золотое Луганской области.

Кроме того, стороны договорились восстановить мобильную связь на оккупированной части Донбасса. В частности, представители незаконных вооруженных формирований заверили в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад.

Кроме того, представителям НЗФ напомнили о захваченных 30 тысячах вагонов Укрзализныци, частных владельцев и иностранных структур (85 захваченных вагонов принадлежат ЕБРР).

Напомним, Киев хочет видеть на Донбассе 20 тысяч "голубых касок".