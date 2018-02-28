Манафорт после бегства Януковича посоветовал Партии регионов переименоваться в "Оппоблок", – СМИ

Американский политтехнолог 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства Виктора Януковича в Россию начал консультировать "Оппозиционный блок".

"Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после того, как Янукович был свергнут, а Россия аннексировала Крым, и посоветовал бывшей президентской Партии регионов переименоваться в универсальную партию - "Оппозиционный блок", - которая могла быть голосом россиян на востоке", - пишет Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

Как подчеркивает издание, эти поездки были совершены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.

По словам источников, знакомых с ситуацией, эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, поскольку Янукович сбежал в Россию. Издание сообщает, что по данным одного из лидеров "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича, за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 миллиона долларов.

Кроме того, источники сообщили изданию, что Манафорту якобы не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.

Напомним, Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, в частности из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Януковичем.

Как пишут СМИ, Манафорт платил политикам в Европе за лоббирование Януковича.