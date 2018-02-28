Порошенко назвал Саакашвили "несчастным человеком"

Об этом Порошенко заявил сегодня в ходе пресс-конференции.

"Гражданство мною было предоставлено сознательно. Я был также, как и большинство, очарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести в Украину, и я пробовал создать ему для этого все возможности", - заявил Порошенко.

Он отметил, что предоставил Саакашвили огромные возможности на посту губернатора Одесской области (в частности - разрешил назначать своих земляков на руководящие должности), но тот не принес никакого результата в деле реформирования региона.

Порошенко объяснил, что когда он получил представление о нарушениях, которые были допущены во время предоставления гражданства, у него не было другого решения, как прекратить гражданство.

"Может, если бы этой проверки не было, оставались бы мечты, идеалы, Михеил, к сожалению, мне жаль, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком. Но это его проблемы и его дело", - отметил Порошенко.

Президент также заявил, что "вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства, и с точки зрения международных обязательств Украины, и с точки зрения верховенства права".

Он подчеркнул, что в противном случае Саакашвили не приняли бы в Польше и на этот процесс была бы другая реакция международной общественности.

Напомним, Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.