Порошенко меня пригласил для пиара, - Саакашвили

Президент Петр Порошенко раскритиковал Михеила Саакашвили на своей сегодняшней пресс-конференции.

Экс-президент Грузии не заставил себя долго ждать и ответил, что у них с Порошенко конфликт мировоззрений. Об этом он сказал в своем видеообращении через Facebook.

Также он обвинил президента в препятствовании реформам в Одесской области.

"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса. Он сказал, что пригласил меня в Одессу, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент, мягко говоря, сказал неправду. Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, для того, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами", - сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили стал 93-м по счету выдворенным иностранцем из Украины в 2018 году.