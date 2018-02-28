Трасса Львов-Краковец станет концессионной

Первой дорогой в Украине, построенной на условиях концессии, станет трасса от Львова к украинско-польской границе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора" Славомир Новак на странице Укравтодора в Facebook.

"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что поспособствует расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - отметил Новак.

Речь идет о дороге Львов-Краковец, строительство которой обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 километра.

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Предполагается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.

Ориентировочный срок строительства дороги составит четыре-пять лет. Срок концессии должен составить до 49 лет.

Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт четырехполосной дороги, которая будет построена по категории 1-А. Ориентировочная скорость движения составит 120 км/ч.

Напомним, Укравтодор предлагает увеличить штрафы за превышение скорости.