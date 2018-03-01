В Киеве уборкой снега занимаются 560 единиц техники

В столицу запрещен въезд грузовиков до 10:00

В Киеве уборкой снега на улицах города занимаются 560 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности с последствиями непогоды борются 293 единицы снегоуборочной техники Киевавтодора, 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации Киевзеленстроя и техника других предприятий.

Кроме того, в Киеве работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает 3800 работников ЖЭУ. Расчисткой снега в парках и скверах занимаются работники Киевзеленстроя.

Также в столицу ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта до 10:00.

Напомним, Арабатскую стрелку из-за непогоды отрезало от Украины.