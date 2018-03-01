Крымский татарин получил два года условно за комментарий "Крым - это Украина"

В четверг, 1 марта, подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд приговорил к двум годам тюрьмы условно крымского татарина Сулеймана Кадырова, который у себя в Facebook пару лет назад написал, что "Крым - это Украина". Об этом написал журналист агентства Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

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"Сулейман Кадыров признан виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за комментарий в Facebook "Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет". Осужден судьей Феодосийского городского суда Анастасией Шаповал на два года лишения свободы условно", - уточнил он.

Кроме того, оккупанты назначили Кадырову дополнительное наказание - двухлетний запрет заниматься публичной деятельностью на аннексированном полуострове и на территории России.

Напомним, четыре года назад парламент РФ разрешил Путину ввести войска в Украину.