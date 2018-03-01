Мингарелли предостерег Украину от досрочных выборов

Досрочные выборы могут разрушить политическую стабильность, необходимую для проведения реформ. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на ежегодной конференции инвесткомпании Dragon Capital, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, выборы произойдут именно тогда, когда они должны произойти", - отметил.

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Мингарелли подчеркнул, что такая политическая стабильность должна дать возможность провести начатые в Украине реформы.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что досрочных выборов парламента в Украине не будет.