Рада не будет сегодня голосовать за нового главу НБУ, - народный депутат

В четверг, 1 марта, Верховная Рада не будет рассматривать вопрос назначения главой Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в кулуарах парламента, передает LB.ua.

"Президент внес представление на увольнение Гонтаревой, на назначение Смолия. Фракция БПП готова голосовать и первое, и второе. К сожалению, голосов нет на сегодняшний день. Это уже вопрос не к нам, к нашим коллегам, партнерам. Наши партнеры предлагают все кадровые вопросы принимать как-то рядом, когда пройдет спецпроверка членов ЦИКа, и вот все вместе как-то рассматривать", - сказал он.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко 18 января предложил уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.