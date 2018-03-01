Парубий: Конституционный суд сделал возможным принятие нового языкового закона

Спикер призвал фракции провести консультации по этому вопросу

Решение Конституционного суда о признании языкового закона "Кивалова-Колесниченко" неконституционным открывает парламенту возможность принять новый закон о языке. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Украинская правда.

"Вчера Конституционный суд вынес решение, что принятый 3 июля 2012 закон об основах государственной языковой политики является неконституционным. Искренне поздравляю всех украинцев с этим решением украинского Конституционного суда", - сказал Парубий.

По его словам, пользуясь этим "позорным актом, российская агентура под видом политиков пыталась расколоть Украину".

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Парубий отметил, основным законом, определяющим основы государственной языковой политики, была и есть Конституция Украины, которая определяет, что государственным языком в Украине является украинский.

"Решение Конституционного суда открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке, и я прошу фракции провести консультации по тем проектам, которые зарегистрированы, чтобы мы могли обсудить и выйти на положительное решение", - сказал Парубий.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".