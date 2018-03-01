Газпром отказался поставлять газ в Украину

Российский холдинг получил от Нафтогаза оплату за мартовские поставки газа, но вернул ее обратно

Российский Газпром отказался с марта возобновить поставки газа в Украину. Об этом сообщил заместитель председателя правления российского газового монополиста Александр Медведев, передает ТАСС.

Газпром получил от Нафтогаза оплату мартовских поставок газа, но вернул ее обратно.

"Газпром" действительно получил денежные средства от Нафтогаза Украины в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от Нафтогаза Украины сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - отметил он.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.