Назначение главы НБУ переносится на середину марта, - депутат

Назначение главы Нацбанка вместе с другими кадровыми вопросами, скорее всего, будут рассматривать в Верховной Раде в отдельный день на следующей пленарной неделе. Об этом сообщил и.о. главы комитета парламента по вопросам финансовой и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает Укринформ.

"Сегодня не будет рассматриваться этот вопрос в связи с тем, что у нас вырисовывается целый пакет кадровых вопросов. Нам надо утверждать состав ЦИК, голосовать за омбудсмена, за председателя Счетной палаты, за руководство Нацбанка, поэтому некоторые представители коалиции считают, что это надо сделать в отдельный день", - сказал депутат.

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По его словам, скорее всего, все эти кадровые вопросы будут вынесены на рассмотрение сессии на следующей пленарной неделе 13-16 марта.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 18 января предложил уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.