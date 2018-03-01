Коболев: Газпром нарушает решение арбитража, отказываясь от поставок газа в Украину

Нафтогаз Украины расценивает отказ Газпрома от поставок газа в Украину как нарушение решения Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев, передает 112 Украина.

"Нас удивляет позиция Газпрома. Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", – сказал он.

По его словам, Украина покупает газ, потому что исполняет решение арбитража.

"Не поставляя предоплаченный газ, Газпром препятствует выполнению обязательств Нафтогаза по закупке минимальных контрактных объёмов", – убежден он.

Коболев подчеркнул, что за четыре года закупки газа у европейских поставщиков у Украины не было ни одной ситуации, когда "приходилось бы переживать, получим ли мы газ, за который заплатили".

"Сегодняшнее заявление Газпрома – очередной повод для европейских контрагентов задуматься о том, стоит ли полагаться на контрагента, который может выставить вам счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. А также, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свои и без того сильные позиции на их рынке за счет строительства "Северного потока 2", – резюмировал он.

Напомним, Газпром отказался поставлять газ в Украину с 1марта.