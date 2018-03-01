Рада приняла в первом чтении законопроект об Антикоррупционном суде

В четверг, 1 марта, Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.
"За" проголосовали 282 народных депутата.
Обсуждение законопроекта проходило по сокращенной процедуре и заняло около получаса.
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Напомним, 27 февраля Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский и альтернативные законопроекты об Антикоррупционном суде.
Ранее о необходимости привести президентский законопроект в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии заявили Международный валютный фонд и Всемирный банк.