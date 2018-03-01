Обвиняемый в убийстве Веремия не пришел в апелляционный суд

На заседание апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия обвиняемый Юрий Крысин и его защитник Андрей Калмыков не явились. Об этом сообщил в Facebook юрист Наси Найем.

Перед заседанием в суд поступила телеграмма с просьбой о переносе рассмотрения дела в связи с ухудшением здоровья Крысина.

"01.03 в 10:15 в суд пришла телефонограмма о том, чтоб перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел. А ведь обещал явиться", - написал он.

Представители потерпевшей стороны и прокурор подали ходатайство о приводе Крысина в суд.

В результате суд вынес решение перенести заседание на 19 марта на 14:00 и осуществить привод Крысина.

Напомним, после трех лет судебного разбирательства Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев. Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме.

Прокуратура обжаловала приговор.