Миллионы на ветер. Почему за провал программы модернизации КПП никто не понесёт ответственности

Украина не смогла освоить многомиллионную помощь от ЕС для модернизации КПП на западной границе. У Евросоюза лопнуло терпение — проекты будут закрыты. Ответственности за провал никто из украинских чиновников не понесёт

"Мы стоим на переднем крае обороны цивилизованной Европы, поэтому Европа должна нам помогать" — этот тезис в разных вариациях непрестанно повторяют украинские топ-чиновники. Самый желанный вид поддержки — финансовый. Но даже когда ЕС выделяет Украине безвозмездную помощь, украинские чиновники умудряются её проворонить. Это очень сильно бьёт по имиджу страны и желанию Брюсселя помогать дальше. Последний скандал такого рода произошёл на прошлой неделе.

Сдали нервы

20 февраля авторитетное международное издание Reuters опубликовало статью с заголовком "ЕС сворачивает пограничные проекты по мере роста "усталости от Украины", где со ссылкой на многочисленных собеседников в европейских структурах рассказало о том, что Евросоюз принял решение закрыть несколько программ помощи Украине на общую сумму почти 30 млн евро. Деньги должны были пойти на модернизацию контрольно-пропускных пунктов на границе Украины и стран — членов ЕС, часть из них уже была переведена украинской стороне, но так и не освоена, её надо будет вернуть. "Есть определённая усталость от Украины. Люди недовольны отсутствием реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Всё заглохло", — сказал собеседник Reuters.

В официальном представительстве ЕС в Украине заявили, что окончательное решение по сворачиванию проектов не принято, а в Государственной фискальной службе, которая была главным распорядителем средств, отметили, что до сих пор ждут решения ЕС на основании отчёта, который был отправлен в Брюссель в ноябре-декабре прошлого года. "Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", — сообщили в ГФС. Тем временем провластные лидеры мнений и боты обрушились с обвинениями в адрес издания и автора статьи, упрекая их в распространении "зрадофильских настроений" и "работе на Кремль".

Украинцы и дальше будут проводить долгие часы в очередях на границе

Это не помогло. Неприятная для Украины правда всплыла через пару дней. 22 февраля Еврокомиссия официально подтвердила закрытие проектов. "Речь идёт о шести проектах с европейским финансированием на общую сумму 29,2 млн евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины. Учитывая задержки с их реализацией, учитывая наши оценки и сообщения государств — членов ЕС, мы пришли к выводу, что проекты не могли быть завершены в срок", — сообщила "Европейской правде" пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич. Выделенные Украине, но не потраченные деньги должны быть возвращены. Речь может идти примерно о 8 млн евро — всего было переведено около 10 млн, 2 млн успели потратить. Примечательно, что в ГФС значительно скромнее оценивают масштабы использованных средств. По их подсчётам, это менее 400 тыс. евро, то есть около 1% от всей суммы проекта.

Девять лет впустую

Предполагалось, что деньги ЕС должны пойти на модернизацию украинских КПП: четырёх — на границе с Польшей, четырёх — со Словакией, двух — с Румынией, а также улучшение транспортной инфраструктуры на границе с Венгрией, в частности, на КПП в Лужанке. Планировали расширить количество подъездных полос, чтобы была возможность одновременно обслуживать большее число автомобилей. Также речь шла об обустройстве самих КПП, улучшении сервиса и обновлении компьютерной техники и IT-инфраструктуры. Проблема более чем актуальная, ведь некоторые пункты пропуска, например, "Дякивци" на границе с Румынией, были построены ещё в 50-е годы прошлого века. Они морально и технически устарели и не способны справляться с большим автопотоком в сотни и тысячи машин в день.

Регулярно появляются сообщения об огромных очередях, что неудивительно: если с европейской стороны к КПП подходят 5–6 полос движения, то с нашей — 1–2. Случается, что компьютерная техника у наших пограничников и таможенников выходит из строя на целый день, о чём рассказывают собеседники Фокуса из Закарпатья.

В итоге, какую бы сумму в действительности ни потратили на ремонт КПП, особого прогресса незаметно. Так, по свидетельству корреспондента Reuters, на КПП "Красноильск" на границе с Румынией реконструкция не завершена, повсюду мусор и стройматериалы, на Устилуге (граница с Польшей) — успели лишь выкопать траншею, на других КПП на границах со Словакией и Венгрией вместо новых зданий из земли торчат трубы и металлоконструкции. При этом, как отмечают те, кому доводилось пересекать здесь границу, с европейской стороны все работы давно завершены. У ГФС и здесь свои оценки. По их данным, по проекту модернизации КПП "Красноильск" и "Дякивци" на украинско-румынской границе "выполнено 75% строительно-монтажных работ".

В основном контрабандисты переправляют товар через неподконтрольные участки границы, более известные как "зелёнка"

История с реконструкцией КПП на западной границе Украины началась ещё в конце президентства Виктора Ющенко, рассказывает Фокусу Эрнест Нусер, депутат Закарпатского областного совета. По его словам, реализация этого проекта изначально столкнулась с бюрократическими проблемами. "Список объектов под реконструкцию был определён на государственном уровне ещё в 2009–2010 годах, главным заказчиком работ стала Гостаможслужба, — говорит Нусер. — Но потом таможню чуть ли не каждый год начали реформировать и переподчинять, менялось руководство, с закарпатской таможни уволили и сократили тех, кто непосредственно занимался этими проектами. Тем временем возрастала стоимость строительства, а тендеры выигрывали какие-то непонятные фирмы, которые вскоре разваливались. В итоге за девять лет не смогли освоить европейскую помощь".

Концы в воду

Нагрузка на украинские КПП в последнее время увеличилась. Во-первых, из-за получения Украиной безвизового режима с ЕС, когда многие граждане решили съездить в Европу на личном транспорте. Во-вторых, бизнес переориентировался с железнодорожных на автомобильные грузовые перевозки, а терминалы для обслуживания такого транспорта есть не на всех КПП. Европейский проект модернизации как раз и ставил целью сделать пересечение границы максимально комфортным.

Борьба с контрабандой — вопрос скорее второстепенный. Украинские таможенники регулярно рапортуют о поимке более или менее крупных партий контрабанды, которые находчивые дельцы пытаются прятать в пересекающих границу автомобилях. В Европу везут сигареты, топливо, водку, назад — продукты, одежду и другие "товары народного потребления". Но, по оценкам Эрнеста Нусера, удельный вес контрабанды, который проходит через официальные КПП, пустяковый. В основном контрабандисты переправляют товар через неподконтрольные участки границы, более известные как "зелёнка". В ходу и более изощрённые технологии — моторные лодки, дельтапланы и подземные тоннели. Новые технические средства, которые можно было бы установить в ходе реализации проекта ЕС, сократили бы поток контрабанды через КПП.

Когда скандал набрал обороты, его пришлось комментировать премьер-министру Владимиру Гройсману. Он заявил, что Украина попытается договориться с европейцами о запуске новой программы модернизации. "Будем говорить с ЕС, чтобы не продолжать старую программу, а начать, возможно, новую программу поддержки. Мы работаем над двусторонними соглашениями с Венгрией, Польшей по развитию таких переходов", — сказал Гройсман. Премьер заверил, что эта история не повлияет на другие проекты помощи, предоставляемые Украине Евросоюзом. "Это вопрос о проекте, который был с 2007-го по 2013 год. Была потом попытка продолжить его в 2014–2015 годы силами ГФС. ГФС не справилась с реализацией этих проектов, было поздно", — отметил глава правительства.

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина не будет возвращать ЕС неиспользованные в рамках проекта 8 млн евро. "Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом будут разворачиваться события по средствам, которые неэффективно использованы в Украине", — говорит она, подчёркивая, что эти проекты начались ещё в 2012–2013 годах, до прихода нынешней власти.

Судя по всему, за провал программы модернизации никто не понесёт ответственности. Не только уголовной, но и политической. Зато украинцы, а также европейцы и дальше будут вынуждены проводить долгие часы в очередях на границе.