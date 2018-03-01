В Киеве 2 и 3 марта отменены занятия в школах

Организациям и предприятиям власти столицы рекомендовали объявить сегодня короткий рабочий день

В Киеве 2 и 3 марта из-за сложных погодных условий отменены занятия в школах. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко, передает УНИАН.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить занятия. Детским садам рекомендуется тоже приостановить работу на два дня", - сказал мэр.

Также он отметил, что столичные власти обращаются ко всем организациям Киева с предложением объявить сегодня короткий рабочий день, чтобы вечером не было пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру города.

По словам Кличко, поскольку, согласно прогнозам, в ближайшее время погодные условия не улучшатся, городские власти обратились к Минобороны и МВД с просьбой выделить личные составы для уборки улиц.

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