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Главная » Страна » Нафтогаз должен добиваться ареста активов Газпрома в случае невыплаты долга, – Порошенко
Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Нафтогаз должен добиваться ареста активов Газпрома в случае невыплаты долга, – Порошенко

Нафтогаз должен добиваться ареста активов Газпрома в случае невыплаты долга, – Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу

01.03.18 114
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз" должен добиваться ареста активов российского Газпрома в случае невыплаты по решению Стокгольмского арбитража. Об этом президент заявил в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, передает 112 Украина.

"Я хотел бы сейчас обратиться к председателю НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, просил бы ГПУ подключиться к этому процессу, помочь НАК, просил бы Министерство юстиции приобщиться к этому процессу, просил бы МИД во главе с Климкиным подключиться срочно собрать совещание, и если Газпром не оплатит эти деньги, я так понимаю он начал это делать еще вчера, НАК должна добиться ареста активов Газпрома и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, которые в том числе задействованы, вроде Северного-потока-2", – отметил президент.

Президент Украины подчеркнул, что действия РФ - проявление российского агрессивного неуважения к общепринятым нормам права.

"Сейчас я дал поручение пригласить главу НАК "Нафтогаз", потому что мы получили очень тревожную информацию, что Газпром делает провокационные заявления о том, что он не собирается выполнять решение Стокгольмского суда. Не почитание, неуважение к выполнению решений суда имеет чрезвычайно важные геополитические последствия. Как тогда Европа может вообще рассчитывать на этого поставщика газа?", – отметил президент во время своего выступления.

"Если Газпром не одумается и не выполнит решение Арбитража в соответствии с цивилизованными правилами мы воспользуемся всеми правовыми инструментами согласно Нью-йоркской конвенции о приведении в исполнение арбитражных решений. Закон, международное право находится сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ. Я надеюсь, что Стокгольмский арбитраж вылечил украинцев наконец-то от стокгольмского синдрома", – добавил президент.

Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для исполнения решения Стокгольмского арбитража по газу:

"Павел Дмитриевич (Климкин, глава МИД, – ред.), я просил бы также, чтобы Вами были инициированы в рамках соглашения об ассоциации трехсторонние консультации, прошу обратиться к Еврокомиссии и вице-президента Еврокомиссии господина Шевчовича, проинформировав наших партнеров о соответствующее поведение РФ", – отметил президент.

Также Порошенко не исключил в случае необходимости возможность проведения в ближайшее время спецзаседания СНБО Украины по энергобезопасности из-за действий Газпрома.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза по иску к Газпрому. Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. Также Газпром должен оплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. За задолженность будут начисляться проценты – $526 тыс. в день начиная с 1 марта. Газпром при этом не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию Нафтогазу.

Также отметим, что Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит газа, поскольку внедрение регуляторной реформы на территории Украины не входит в компетенцию трибунала.

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