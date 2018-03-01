В Украине могут ужесточить процедуру получения гражданства

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит предложение о сокращении списка оснований для предоставления украинского гражданства, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Мы должны жестче проверять основания для приобретения гражданства... Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению", - сказал Порошенко на заседании СНБО, сообщают Українські Новини.
Президент подчеркнул, что за 27 лет независимости Украины жители должны были окончательно определить, хотят они быть в гражданстве Украины или нет.
Напомним, Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины.