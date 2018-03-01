Работа правоохранительной системы через две недели будет парализована, - Князев

Если не принять изменения в УПК

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев призвал народных депутатов срочно внести изменения в обновленный Уголовный процессуальный кодекс, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам Князева, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

Кроме того, внесены изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, что вызвало возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

Согласно этим изменениям, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно по областным главкам полиции.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на проведение обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры пресечения. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту нахождения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

Он считает, что это приведет к неоправданному расходованию времени следователями на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на судей местных судов.

Согласно статье 242 "Основания проведения экспертизы" КПК, следователь лишен права на назначение экспертиз. Новая редакция указанной статьи значительно ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

Кроме того, глава Нацполиции обратил внимание депутатов на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

Князев отметил, что подобная практика закрытия производств повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

"Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, Нацполиция намерена переформатировать работу уголовного розыска.