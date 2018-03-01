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Укрзализныцю ждал коллапс, - Омелян

Укрзализныцю ждал коллапс, - Омелян
Владимир Омелян / Фото: УНИАН

General Electric в Украине - это победа без какого-либо намека на "зраду",  - считает министр

01.03.18 453
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Укрзализныця через несколько лет остановилась бы из-за устаревшего локомотивного парка, что привело бы к полному коллапсу грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом он сообщил #Буквам, комментируя подписание соглашения с американской компанией General Electric, которым, среди прочего, предусмотрена закупка локомотивов.

По словам Омеляна, износ магистральных грузовых тепловозов различных серий достиг в Украине 100 %.

"Для сравнения: парк электровозов сейчас составляет 1700 единиц, а их износ - 90 %. Здесь нет никакой "зрады" - обычная математика, поэтому необходимо было начинать с того сегмента, где больше износ и большие риски. Например, из-за отсутствия тепловозов большое количество грузов не перевозится по внутренним железнодорожным магистралям. Также до сих пор остаются на неэлектрифицированных ветвях порты в Измаиле, Херсоне, Николаеве", - рассказал министр.

В планах Укрзализныци - обновление всего железнодорожного парка, и первый шаг был сделан после закупки магистральных грузовых тепловозов Evolution ТE33А.

"General Electric в Украине - это победа без какого-либо намека на "зраду". И это не просто прямой контракт без коррупции на закупку локомотивов - это инвестиции в национальную железную дорогу и в национальную экономику. И единственный недостаток, который я вижу, заключается в том, что соглашение можно было подписать еще полтора года назад. Если бы это произошло, сегодня и бизнес, и пассажиры чувствовали бы себя значительно комфортнее. Кроме того, выступив в качестве "сигнальной ракеты", еще полтора года назад General Electric мог стать лучшей рекламой Украины для других ведущих мировых компаний. И сегодня мы бы рассуждали о том, какие локомотивы мировых производителей лучше для Украины - General Electric или Bombardier", - подчеркнул Омелян.

Министр уточнил, что в Украине не производятся локомотивы, особенно после начала войны на Донбассе, поскольку единственный завод по их изготовлению был захвачен в Луганске боевиками.

"Благодаря сотрудничеству с General Electric украинские предприятия (40 %) будут вовлечены в кооперацию и сертифицированы GE. Это не только создаст тысячи рабочих мест в Украине, но и позволит загрузить украинские предприятия на годы вперед, при этом обновляя производственные мощности и технологии", - добавил Омелян.

Отметим, 23 февраля ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric заключили сделку на сумму в 1 млрд долларов, которые пойдут на модернизацию и развитие железной дороги.

Напомним, "Киев - Москва" стал самым прибыльным поездом в Украине по итогам года.

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