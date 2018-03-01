Киев и Ташкент возобновляют межправительственную комиссию

Украина и Узбекистан могут возобновить после 11-летнего перерыва работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

Предыдущее заседание комиссии прошло еще в 2007 году в Киеве.

"Стороны договорились об организации в третьем квартале текущего года очередного заседания узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте", — говорится в сообщении.

Отметим, по данным посольства Украины в Узбекистане, товарооборот между двумя странами в 2017 году увеличился на 36,3% до 303,9 миллиона долларов. Экспорт из Украины – до 176,1 миллиона долларов (+19,1%), импорт из Узбекистана – до 127,8 миллиона долларов (+1,7 раза).

Напомним, Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании.