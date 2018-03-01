Вслед за Трухановым свой пост сохранил и его заместитель

Заместитель мэра Одессы Геннадия Труханова и фигурант расследования НАБУ о коррупции в горсовете Павел Вугельман по решению суда тоже сохранил свой пост.
На заседании в четверг, 1 марта, судья Соломенского районного суда Максим Вишняк отказался удовлетворить ходатайство прокурора САП об отстранении Вугельмана на время расследования.
Об этом Украинской правде сообщил адвокат чиновника Андрей Цыганков.
В начале заседания он заявил, что ходатайство прокурора не отвечает требованиям закона, поскольку "в нем не были указаны свидетели, которые должны быть опрошены".
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Защита просила вернуть ходатайство прокуратуры, но судья просьбу отклонил.
Напомним, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева также сохранил на посту и самого мэра Одессы Геннадия Труханова. Последнего НАБУ считает организатором схемы, которая и стала основанием для уголовного производства. Детективы считают, что Труханов вместе с еще семью чиновниками создали схему для покупки здания для Европейской мэрии по значительно завышенной цене. Сначала город заплатил за него 185 млн грн., а незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.
15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки Труханова, который был задержан НАБУ 14 февраля по возвращении в Украину из затянувшегося "отпуска". За одесского градоначальника поручился депутат Дмитрий Голубов. Вугельмана суд отпустил на поруки народных депутатов Александра Пресмана и Юрия Мирошниченко.