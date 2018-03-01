Вслед за Трухановым свой пост сохранил и его заместитель

Заместитель мэра Одессы Геннадия Труханова и фигурант расследования НАБУ о коррупции в горсовете Павел Вугельман по решению суда тоже сохранил свой пост.

На заседании в четверг, 1 марта, судья Соломенского районного суда Максим Вишняк отказался удовлетворить ходатайство прокурора САП об отстранении Вугельмана на время расследования.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат чиновника Андрей Цыганков.

В начале заседания он заявил, что ходатайство прокурора не отвечает требованиям закона, поскольку "в нем не были указаны свидетели, которые должны быть опрошены".

Защита просила вернуть ходатайство прокуратуры, но судья просьбу отклонил.

Напомним, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева также сохранил на посту и самого мэра Одессы Геннадия Труханова. Последнего НАБУ считает организатором схемы, которая и стала основанием для уголовного производства. Детективы считают, что Труханов вместе с еще семью чиновниками создали схему для покупки здания для Европейской мэрии по значительно завышенной цене. Сначала город заплатил за него 185 млн грн., а незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки Труханова, который был задержан НАБУ 14 февраля по возвращении в Украину из затянувшегося "отпуска". За одесского градоначальника поручился депутат Дмитрий Голубов. Вугельмана суд отпустил на поруки народных депутатов Александра Пресмана и Юрия Мирошниченко.