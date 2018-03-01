Климкин едет поминать украинцев в Польшу

Министр иностранных дел Павел Климкин совершит рабочий визит во Львов 2 марта, после чего направится в Польшу 3 марта для участия в поминальных мероприятиях.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Так, в ходе визита во Львов министр встретится с руководством области и выступит перед преподавателями и студентами национального университета имени Ивана Франко. Кроме того, Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

А в Польше глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.

Напомним, США заморозили встречи с руководством Польши из-за закона об Институте нацпамяти.