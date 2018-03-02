В столице России, на Тверском бульваре в здании ТАСС прошла пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебный процесс, инициированный киевскими властями", – говорилось в анонсе события.
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Отметим, Виктора Януковича в Украине подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.