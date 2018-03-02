В Украине введено ограничение потребления газа

Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.
Об этом сообщил глава ведомства Игорь Насалик в ходе выступления в Верховной Раде в пятницу, 2 марта.
Решение вступило в силу с утра сегодняшнего дня. Оно введено сроком на 5 дней.
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Это произошло в связи с невыполнением Газпромом своих контрактных обязательств.
Насалик сообщил, что вечером 1 марта при Совете Национальной безопастности состоялось заседание кризисного штаба под руководством первого вице-премьер Степана Кубива.
"По результатам этого заседания, согласно ст.6 закона о рынке газа и приказа Минэнерго, протокольным распоряжением был введен План действий", - сообщил министр.
План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст возможность экономить порядка 15-20 млн куб. с в сутки, пояснил он.
Напомним, Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине.