Украина усилила границу с Румынией

В Закарпатскую область 1 марта прибыли дополнительные силы для охраны государственной границы.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Решение принято в рамках проведения мероприятий, направленных на усиление борьбы с проявлениями противоправной деятельности на границе.
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Службу в Мукачевском пограничном отряде будут нести около сотни курсантов Национальной академии ГПСУ.
Будущие офицеры преимущественно будут на усилении на наиболее уязвимых участках украинско-румынской границы, где на сегодня "наблюдается активизация попыток нарушения государственной границы с целью перемещения контрабандных табачных изделий".
В ГПСУ считают такие усиления чрезвычайно эффективными.
Напомним, Киев введет дополнительную проверку въезжающих в Украину россиян.