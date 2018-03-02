21-24 июня в центре украинской столицы состоится фестиваль BeLive — место, где соберут все развлечения города. Событие принимает главная спортивная и культурная арена страны НСК «Олимпийский». Это первое мероприятие такого рода на площадке, способной принять 80 тысяч гостей

Организаторы — команды Романа Тугашева, основателя проекта Ulichnaya Eda (фестивали Ulicnhaya Eda, Kyiv Coffee Festival, Kyiv Beer Festival, Белые ночи) и маркетингового агентства Rockets. Growth R&D — обещают десяток разноплановых площадок.

BeLive объединит в сердце Киева главные развлекательные направления в гигантский "фестивилль": кино, музыку, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские развлечения, уличную еду и т.д.

Каждому направлению отведена отдельная зона. Подход команды отличает и то, что организаторы не самостоятельно разрабатывают наполнение, а приглашают ведущих экспертов в этих сферах.

Сцену стендапа возглавит продюсер Просто радио Андрей Шабанов.

Полную команду организаторы представят до конца апреля.

Зарубежных хедлайнеров музыкального направления заявят 1 апреля.

"Хедлайнеры — не главное", — уверена команда проекта, — Это не музыкальный фестиваль, и в приоритете — разнообразие. Таким образом хотим сфокусировать внимание гостей на программе».

По работе с участниками BeLive также внедряет новые подходы. Фестиваль не продает места под торговлю. Чтобы обеспечить идеальные условия для всех, организаторы отбирают участников по идеям и качеству реализации.

В приоритете — интересы гостей. Поэтому BeLive делает 2 вида билетов на все дни:

Первый, "тусовочный", открывает доступ ко всем зонам, кроме главной музыкальной (чаша стадиона): стендап, прыжки на рампе, стойки с уличной едой, кино, инсталляции, лекционные залы и лаунж-зоны.

Чтобы попасть и на главные концерты, потребуется “фестивальный” билет.

Фанам не придется выбирать между исполнителями — в зоне "Музыка" будет три сцены, выступления на которых четко разнесены по времени.

Фестивальные билеты "early bird" будут доступны уже с 1 марта по цене всего 1 150 грн https://kiev.karabas.com/belive .

С 1 апреля цена составит 1 550 грн.

"BeLive — «фестивилль», который собирает тусовки друзей, и друзей твоих друзей, и друзей их друзей в одном месте", — говорится в манифесте мероприятия.

Задать вопросы организаторам и узнать больше о BeLive:

belivefest@gmail.com

Контакты для участников:

belivefest@gmail.com

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Дополнительная информация:

BeLive — www.belive.world

BeLive FB — https://www.facebook.com/belivefest/

Роман Тугашев — https://www.facebook.com/roman.tugashev

Ulichnaya Eda — https://ulichnayaeda.com.ua/about

Rockets. Growth R&D — https://www.facebook.com/ROCKETSGrowthRnD

НСК “Олимпийский” — http://nsc-olimpiyskiy.com.ua/stadium/zagalna-informatsiya/