Организаторы — команды Романа Тугашева, основателя проекта Ulichnaya Eda (фестивали Ulicnhaya Eda, Kyiv Coffee Festival, Kyiv Beer Festival, Белые ночи) и маркетингового агентства Rockets. Growth R&D — обещают десяток разноплановых площадок.
BeLive объединит в сердце Киева главные развлекательные направления в гигантский "фестивилль": кино, музыку, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские развлечения, уличную еду и т.д.
Каждому направлению отведена отдельная зона. Подход команды отличает и то, что организаторы не самостоятельно разрабатывают наполнение, а приглашают ведущих экспертов в этих сферах.
Сцену стендапа возглавит продюсер Просто радио Андрей Шабанов.
Полную команду организаторы представят до конца апреля.
Зарубежных хедлайнеров музыкального направления заявят 1 апреля.
"Хедлайнеры — не главное", — уверена команда проекта, — Это не музыкальный фестиваль, и в приоритете — разнообразие. Таким образом хотим сфокусировать внимание гостей на программе».
По работе с участниками BeLive также внедряет новые подходы. Фестиваль не продает места под торговлю. Чтобы обеспечить идеальные условия для всех, организаторы отбирают участников по идеям и качеству реализации.
В приоритете — интересы гостей. Поэтому BeLive делает 2 вида билетов на все дни:
Первый, "тусовочный", открывает доступ ко всем зонам, кроме главной музыкальной (чаша стадиона): стендап, прыжки на рампе, стойки с уличной едой, кино, инсталляции, лекционные залы и лаунж-зоны.
Чтобы попасть и на главные концерты, потребуется “фестивальный” билет.
Фанам не придется выбирать между исполнителями — в зоне "Музыка" будет три сцены, выступления на которых четко разнесены по времени.
Фестивальные билеты "early bird" будут доступны уже с 1 марта по цене всего 1 150 грн https://kiev.karabas.com/belive .
С 1 апреля цена составит 1 550 грн.
"BeLive — «фестивилль», который собирает тусовки друзей, и друзей твоих друзей, и друзей их друзей в одном месте", — говорится в манифесте мероприятия.
Задать вопросы организаторам и узнать больше о BeLive:
belivefest@gmail.com
Контакты для участников:
belivefest@gmail.com
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Дополнительная информация:
BeLive — www.belive.world
BeLive FB — https://www.facebook.com/belivefest/
Роман Тугашев — https://www.facebook.com/roman.tugashev
Ulichnaya Eda — https://ulichnayaeda.com.ua/about
Rockets. Growth R&D — https://www.facebook.com/ROCKETSGrowthRnD
НСК “Олимпийский” — http://nsc-olimpiyskiy.com.ua/stadium/zagalna-informatsiya/