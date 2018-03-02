Нафтогаз предложил испортить Путину праздник

Украинцев просят снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

Об этом 2 марта сообщает Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что накануне российский "Газпром" отказал в поставках газа на март и снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, а также свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

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"Цель - осуществить мечту: или "Украина замерзла", или "Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого... Давайте поступим нехорошо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться только 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью", — говорится в сообщении.

По данным Нафтогаза, это позволит снизить потребность в газе на 8-9%.

Также отмечается, что в ближайшие дни температуру снизят в домах с централизованным отоплением.

"И этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался", – убеждены в НАК.

"Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день — самый критический", — отмечают в Нафтогазе.

Напомним, Киев официально предупредил Брюссель об отказе Москвы выполнять решение Стокгольма.