Корь добралась и до боевиков Донбасса

Оккупированным районам Луганской и Донецкой областей грозит эпидемия кори.
Об этом 2 марта сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях критическая.
По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью.
"На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК. Несмотря на то, что разнообразные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", – говорится в сообщении.
Напомним, ЮНИСЕФ поставил в Украину 220 тыс. доз вакцины от кори.