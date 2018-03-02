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Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 марта
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 2 марта
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