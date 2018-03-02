Беглый экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве рассказал, как в 2014 году просил о вооруженной помощи президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

"Это не письмо, это обращение", - подчеркнул он.

По его словам, подобное письмо он отправил в ФРГ, Францию и Польшу, которые были гарантами соглашения между властью и оппозицией от 21 февраля 2014 года.

"Разница была в том, что в этом письме я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией", - заявил президент-беглец, отметив, что речь в нем шла о просьбе провести консультации согласно положениям этого договора.

Он заявил, что в документе он просил ввести в Украину "полицейскую миротворческую миссию", а не войска.

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"И я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций о введении полицейской миротворческой миссии", - отметил Янукович.

Журналистам также разрешили сделать фотографии документа, который состоит из пяти страниц текста обращения и отдельного приложения в виде "заявления" Януковича.

"Я обращаюсь к Вам с предложением провести двухсторонние консультации согласно статье 7 Договора про дружбу, сотрудничество и партнерство между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, обговорить ситуацию в Украине и возможности использования подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в Украине, с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследований по политическим признакам", - говорится в предоставленном Януковичем документе.

При этом предоставленные документы не имеют никаких реквизитов и печатей. Под заявлением стоит только подпись Януковича и дата 1 марта 2014 года.













Фото: РБК