Суд восстановил Амосову на должности ректора медуниверситета Богомольца

Приказ Минздрава о ее временном отстранении приостановили

Административный суд Киева восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, которую ранее временно отстранил Минздрав на время проведения служебной проверки. Об этом сообщается на сайте вуза.

Суд приостановил действие пункта 3 приказа Минздрава от 20 февраля, согласно которому Амосова отстранялась от должности, а исполняющим обязанностей ректора назначался профессор кафедры хирургии Михаил Захараш.

Напомним, 26 февраля в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.

27 февраля члены комитета Верховной Рады по здравоохранению поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

28 февраля университет прекратил забастовку.