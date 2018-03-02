Климкин: Газпром играет в непонятную игру непонятно с кем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил решение Газпрома о расторжении контрактов с Нафтогазом с поведением игроков в покер. Об этом он написал в Twitter.

"Вчера я Газпром назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только непонятно, во что и с кем они играют", - написал Климкин.

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Напомним, российский Газпром приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Речь идет как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.