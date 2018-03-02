1 марта Газпром отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа

Украина убеждена, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает, несмотря на безответственные действия Газпрома. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе совещания относительно решения российского Газпрома расторгнуть контракты с Нафтогазом, передает УНИАН.

Порошенко отметил, что энергетическая ситуация в стране будет находиться под контролем.

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Напомним, в конце декабря 2017 года Нафтогаз получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у Газпрома во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до $352 за 1 тыс. куб.м; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом "бери или плати" на сумму $56 млрд. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения Нафтогаз оставался должен Газпрому около $2 млрд.

28 февраля Нафтогаз получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу $4,63 млрд. По результатам рассмотрения двух дел Газпром должен украинской компании $2,56 млрд.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта Газпром отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул Нафтогазу предоплату за это топливо. В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

2 марта в Газпроме заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с Нафтогазом.