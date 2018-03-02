АТО: погиб наш боец, двое ранены

2 марта в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжали обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 зафиксировано шесть вражеских обстрелов. В результате этих действий, погиб украинский военный, двое получили ранения.
На луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого.
На донецком направлении противник неоднократно из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.