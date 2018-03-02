Гройсман: Ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней. Об этом он сказал во время пресс-конференции 2 марта, передает Украинская правда.

"Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему", – сказал он.

"Все технические специалисты работают. План, который был сформирован для таких случаев, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию до вторника включительно (6 марта, – ред.) вывести на штатный режим", – добавил Гройсман.

Позже он отметил, что "ситуация во вторник, максимум в среду будет стабилизирована".

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Напомним, 28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

1 марта стало известно, что Газпром решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что контракты между Нафтогазом и Газпромом не предусматривают право их расторжения в одностороннем порядке.

Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.