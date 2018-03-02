3 марта в Украину начнет поступать газ из Польши, – Гройсман

Газ из польского направления в рамках контрактов, заключенных НАК "Нафтогаз Украины", начнет поступать в Украину с завтрашнего дня, 3 марта. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Укринформ.

"Завтра в соответствии с контрактами, которые заключил Нафтогаз, европейский газ будет поставляться в Украину. Это стабилизирует и сбалансирует систему", – заявил Гройсман.

Он также подчеркнул, что исключает отставку председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Это просто ошибка, которую допустил НАК, ее нужно исправить. Они рассчитывали на то, что Россия цивилизованным способом исполнит решение суда, но мы всегда должны помнить, с кем мы имеем дело", – отметил Гройсман.

Глава правительства также подчеркнул, что Украина остается надежным транзитером.

Напомним, в феврале "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату газа Газпрому, ожидая начала поставок с 1 марта. Однако российская компания вернула средства в полном объеме и отказалась поставлять газ.

НАК "Нафтогаз Украины" и PGNiG (Польша) подписали контракт относительно поставок газа в объеме 60 млн кубометров в сутки до конца марта.