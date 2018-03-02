Львов не будет останавливать учебу в школах

Власти Львова заявили, что не будут прекращать обучение в школах, детсадах и университетах, чтобы экономить газ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове все стабильно, город работает в нормальном режиме, тепло подается по графику и соответствующим температурным режимом. Сейчас ограничений не делаем, но будем работать в экономном режиме, то есть, держать на тех параметрах минимум-максимум, не завышая параметры. По состоянию на сейчас у нас нет ни одного официального документа от государственных органов. Если будет какое-то официальное обращение, тогда будем действовать в соответствии с ситуацией. Сейчас тепло подаем в больницы, детсады, дома. На выходные в школах и садиках подача теплоносителя будет ограничена, но так, чтобы избежать замерзания, чтобы не тратить теплоноситель, но поддерживать нормальную температуру в домах", – заявил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

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Ранее сообщалось, что Минобразования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить обучение до 11 марта.