Из-за боевых действий остановили Донецкую фильтровальную станцию

На Донбассе из-за боевых действий остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования", – сообщил он.
По словам Жебривского, сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работает служба "Воды Донбасса". Он отметил, что к утру работу ДФС, возможно, восстановят.