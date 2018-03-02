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Трехсторонняя контактная группа потребовала прекращения огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа потребовала прекращения огня на Донбассе
Фото: presalibera.net

Договоренность о начале перемирия с 00:01 5 марта была достигнута в Минске 28 февраля

02.03.18 68
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Трехсторонняя контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей выступили 2 марта с заявлением, требующим прекращения огня. Заявление опубликовано на сайте организации, передает Укринформ.

"Подтверждаем свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года с 00:01 часов (по киевскому времени)", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается важность выдачи и соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня; эффективное использование дисциплинарных мер в случаях нарушений прекращения огня.

"Никакой стрельбы, включая ответный огонь; избегать продвижения вперед и разведывательных миссий; строгое запрещение, в частности, стрельбы по населенным пунктам и из них, наличия и использования тяжелого оружия в населенных пунктах и поблизости населенных пунктов и выбора в качестве цели гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения", – говорится в документе.

Также в нем содержится подтверждение совместной и твердой приверженности полному осуществлению минских соглашений.

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выступает с подобным заявлением, признавая готовность вернуться к рассмотрению прекращения огня от 20 декабря 2017 года и подчеркнув важность обеспечения мира и спокойствия для населения, оказавшегося в центре конфликта в Восточной Украине, а также руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон.

Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан уже приветствовал договоренность Трехсторонней контактной группы.

"Весна – это время для обновления, и с этой поддержкой можно возобновить процесс, намеченный в Минских соглашениях, и позволить гражданскому населению на Востоке Украины вновь жить в мире", – сказал он.

Напомним, договоренность о начале перемирия с 00:01 5 марта была достигнута в Минске 28 февраля.

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