В Киеве из-за непогоды общественный транспорт ходит с отклонением от графика, - Киевпасстранс

В Киеве из-за непогоды введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

"С начала движения 3 марта введено оперативное положение №2 – следование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды также было временно отменено движение автобусов маршрута №258 "ст. м. "Лесная" – Северное кладбище".

Также из-за прорыва теплосети в центре столицы, на улице Симона Петлюры, были внесены изменения в автобусный маршрут №114.

"Движение автобусов в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" организовано по собственной схеме, в обратном направлении – так: железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Петлюры – ул. Саксаганского – б-р Т. Шевченко", - сообщили в Киевпасстрансе.

Отдельно сообщается, что с 7:42 на улице Грушевского возле Верховной рады пикетчики заблокировали движение транспорта.

Напомним, на выходных в Украину вернутся снегопады.