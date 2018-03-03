Порошенко о поставках газа: критическая ситуация уже миновала

Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с газом. Об этом он заявил на брифинге, передает LB.ua.

"Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа... уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа с Европейского Союза, из Польши, из Словакии, из Венгрии. Весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что важную роль в ликвидации дефицита сыграла акция "Прикрути", благодаря которой потребление газа за одни сутки сократилось на 25 млн кубометров.

"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на призыв о сокращении потребления газа. На 25 млн кубометров газа Украина сократила потребление вчера. Это 14% общего объема потребления", - заявил Порошенко.

Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.