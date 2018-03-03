Число задержанных под Радой превысило 100 человек

71 активист доставлен в отделение полиции Печерского района и 41 – в отделение Шевченковского

Полиция при разгоне палаточного городка под Радой задержала более 100 человек. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, по предварительной информации, в отделении полиции Печерского района находится 71 задержанный. Также 41 человека доставили в отделение полиции Шевченковского района.

Народный депутат Егор Соболев в Facebook также подтвердил, что в Печерское райуправление полиции доставлен 71 задержанный.

Напомним, сегодня утром полиция пришла в палаточный городок активистов под Верховной Радой проводить следственные действия по двум уголовным производствам. Протестующие подпалили шины, после чего полиция начала штурм палаточного городка. За медицинской помощью обратились шестеро активистов и четверо силовиков. Правоохранители и коммунальщики демонтируют палаточный городок.