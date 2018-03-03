Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Европу, - Порошенко

Украина в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в страны Европейского Союза. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе брифинга, передает 112 Украина.

"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС. Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождутся! Украина надежный транзитер, надежное государство и надежный партнер", – отметил президент.

Он отметил, что Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации, об отказе Газпрома выполнить решение Стокгольмского арбитража, поэтому партнеры были готовы и хорошо проинформированы, чтобы не поддаться на провокации.

Представители Укртрансгаза продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.

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Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

Утром 3 марта Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа.