Во время обыска на территории палаточного городка под Верховной Радой правоохранители выявили гранаты, запалы и коктейли Молотова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и 5 дымовых мин. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что задержаны более 100 активистов.









Напомним, сегодня утром полиция пришла в палаточный городок активистов под Верховной Радой проводить следственные действия по двум уголовным производствам. Протестующие подпалили шины, после чего полиция начала штурм палаточного городка. За медицинской помощью обратились шестеро активистов и четверо силовиков. Правоохранители и коммунальщики демонтируют палаточный городок.