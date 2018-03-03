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Фото Полиция нашла в палаточном городке девять гранат

<span class="label red">Фото</span> Полиция нашла в палаточном городке девять гранат

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу

03.03.18 215
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Во время обыска на территории палаточного городка под Верховной Радой правоохранители выявили гранаты, запалы и коктейли Молотова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и 5 дымовых мин. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

 Также в полиции подтвердили, что задержаны более 100 активистов.

Напомним, сегодня утром полиция пришла в палаточный городок активистов под Верховной Радой проводить следственные действия по двум уголовным производствам. Протестующие подпалили шины, после чего полиция начала штурм палаточного городка. За медицинской помощью обратились шестеро активистов и четверо силовиков. Правоохранители и коммунальщики демонтируют палаточный городок.

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