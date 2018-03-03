Нафтогаз поблагодарил всех украинцев: Вы невероятные

По состоянию на утро субботы, 3 марта, украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Коротко: все в порядке. Вы невероятные. Спасибо", - говорится в сообщении

В Нафтогазе отметили, что давление в магистральной системе газопроводов, снизившееся ранее до критического уровня из-за несоблюдения Газпромом контракта как на поставку, так и транзит газа по территории Украины, полностью восстановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления.

Благодаря оперативному внедрению плана реагирования украинской властью, а также высокому уровню общественного сознания украинцев, которые активно присоединились к акции "Прикрути" и добровольно уменьшили температуру в своих домах на один градус, по оперативным данным за прошедшие сутки по всем областным центрам и крупным городам Украины, потребление сократилось примерно на 25 млн куб. м (14%) по сравнению с 1 марта.

"Отдельно я хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые с поразительной готовностью откликнулись на наш призыв уменьшить температуру отопления на один градус. Я искренне благодарю также медиа-сообщество, которое активно поддержало эту очень важную для страны кампанию. Мы призываем продолжать акцию до 6 марта, потому что каждый сэкономленный вами кубометр газа - это защита Украины от непредсказуемых действий россиян", - заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

Утром 3 марта Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа.