Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал регионы, которые вчера максимально уменьшили потребление газа. Таблицу с соответствующими данными он опубликовал в Facebook.

Больше всего газа за сутки сэкономили Кременчуг (-35%), Днепр (-32%) и Киев (-24%).

В общей сумме по Украине 2 марта потребления газа уменьшилось на 14% с 90 до 78 млн кубометров газа.

Источник: facebook.com/andriy.kobolyev

Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

Утром 3 марта Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа.