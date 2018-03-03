В Киеве сняли ограничение на въезд грузового транспорта

Грузовики пускают в город с 10:00

В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Ограничение въезда грузовых транспортных средств в Киев с 10:00 03.03.2018 года снято", – говорится в сообщении.

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Напомним, что из-за ухудшения погодных условий утром 3 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Сильный снег и метели прогнозируют в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем – в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Налипание мокрого снега и гололедицу ночью ожидают в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Порывы ветра 15-20 м/с обещают в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.