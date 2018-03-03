Газпром начал процесс расторжения контрактов с Нафтогазом

Российский Газпром заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил 3 марта зампред правления Газпрома Александр Медведев, передает российский Интерфакс.
"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", – сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что 2 марта глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа.
По словам Миллера, такое решение компания приняла после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу.
Напомним, Газпром 2 года и 3 месяца не поставлял Украине газ до вынесения решения Стокгольмского суда. Действие контракта истекает в конце 2019 года.
По этому контракту Нафтогаз обязан выкупать у Газпрома от 4 до 5 млрд кубов газа ежегодно, поэтому НАК и осуществил предоплату.
28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.
По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.
1 марта стало известно, что Газпром решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.